* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 декабря, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны выполнили единственную поставленную перед ними задачу в Сирийской Арабской Республике — одержали победу над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Трамп написал сегодня, 19 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Мы победили ИГ* в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся», — написал Трамп.

Напомним, что США отправили подразделения своих вооруженных сил в Сирию без какого-либо согласия со стороны законных сирийских властей, а также без санкции Совета Безопасности ООН. Фактически речь шла об американской интервенции в Сирию.

В Сирии американцы совершенно не скрывали своих реальных целей — свержение законных сирийских властей во главе с президентом Башаром Асадом. Хотя иногда на официальном уровне представители американской власти и заявляли, что якобы борются с терроризмом.

Стоит отметить, что ещё 16 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре известно о намерении президента США Трампа начать вывод американских войск из Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии удалось только благодаря прямому военному вмешательству Российской Федерации. Именно благодаря военно-космическим силам России террористическим группировкам был нанесен невосполнимый урон, который позволил нанести им окончательное поражение на земле.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ