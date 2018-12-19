Нью-Йорк, США, 19 декабря, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали торги без изменений, на уровне закрытия торгов днем ранее, 19 декабря передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 17,69 пункта (0,07%), до 23 693,33 пункта. Индекс S&P 500 открылся повышением на 0,89 пункта (0,03%), до 2547,05 пункта. Индекс Nasdaq на открытии снизился на 6,32 пункта (0,09%), до 6777,59 пункта.

Инвесторы ожидают объявления Федеральной резервной системы США о дальнейшей стратегии изменения базовой процентной ставки.

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