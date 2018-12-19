Иерусалим, 19 декабря, 2018, 19:31 — ИА Регнум. 18 декабря в Кнессете Израиля прошло заседание комитета по экономике, в ходе которого обсуждалось повышение цена на продукты и коммунальные услуги. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, на заседании также присутствовали активисты движения «Желтые жилеты».

Израиль Кнессет

Общественные активисты выступили на заседании экономического комитета с лозунгом «Дети в Израиле голодают!». Сторонники «Желтых жилетов» также пообещали, что в случае повышения цен на электроэнергию Израиль ожидают демонстрации, «каких ранее не было».

Депутат от правящей партии «Ликуд» Амир Охана поддержал мнение активистов, заверив, что Израиль может пойти по пути Венесуэлы, где «банкнота стоит меньше туалетной бумаги». В ответ на заявление Охана генеральный директор «Электрической компании Израиля» Офер Блох заявил, что цена на электроэнергию находится в зависимости от цен на природный газ.

Министр экономики Израиля Эли Коэн, в свою очередь, призвал руководства продовольственных компаний не повышать цены. По мнению главы экономического ведомства, в случае резкого повышения цен возникнет необходимость снизить пошлины на импорт.