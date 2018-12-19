Москва, 19 декабря, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В РФ происходит демонтаж остатков советского социального государства, убеждён социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году в РФ выросло число граждан, сожалеющих о распаде СССР.

Женя Демина Борис Кагарлицкий

«В основном это отражает отношение к тому, что происходит в стране сейчас, и к тем процессам, которые мы наблюдаем, — сказал Кагарлицкий. — Происходит демонтаж остатков советского социального государства. И люди к этому относятся сугубо негативно. Причем в том числе и молодёжь, что опровергает либеральный миф о том, что, мол, вырастет свободное поколение, которое наконец-то очистится от всего советского, и так далее».

На самом деле, как полагает эксперт, всё происходит с точностью до наоборот, так как именно новое поколение, осознав, что будет жить хуже предыдущего, естественно начинает более позитивно оценивать прежние времена, когда существовали пресловутые социальные лифты и общество было более справедливым.

«Но тут интересно другое — на этом фоне зачастую происходит идеализация каких-то сторон советского периода, которые идеализировать в общем-то не стоит, — уточнил Кагарлицкий. — Уже выходят молодые люди и говорят, что и ГУЛАГ был не так уж плох. За это стоит сказать «спасибо» нашим либеральным публицистам 1990−2000-х годов, которые не просто в разы преувеличили все минусы СССР, но сделали это ради того, чтобы оправдать все безобразия, творящиеся до сих пор. Это принципиально важно. Это всё было преувеличено для того, чтобы оправдать рост угнетения, отъём собственности и ресурсов у большинства народа. Отсюда и соответствующее отношение к этой пропаганде. Сработал, пусть и довольно странным образом, классовый инстинкт, а не просто реакция на преувеличенную пропаганду».

Напомним, что, по данным опроса, проведённого экспертами «Левада-центра», число граждан РФ, сожалеющих о том, что СССР перестал существовать, достигло пикового значения за минувшие 10 лет.

«Тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу становится всё заметнее — в 2018-м году доля «сожалеющих» в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно), — сообщает официальный сайт «Левада-центра». — Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения».