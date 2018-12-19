Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Строительная компания Setl City решила сократить в четыре раза проект жилого комплекса «Планетоград» рядом с Пулковской астрономической обсерваторией на юге Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 декабря в самой компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Недостроенный «Планетоград» (фото августа 2018 года)

Таким образом, подчеркивает застройщик, проект не затронет Большое блокадное кольцо и «Зеленый пояс славы» — объекты, увековечивающие память защитников и жителей блокадного Ленинграда.

«Решение о сокращении объема застройки — шаг навстречу общественности», — сообщили в компании. Теперь «Планетоград» из четырех кварталов уменьшился до одного.

«Мы приняли решение о пересмотре концепции проекта, — заявил исполнительный директор Setl City Игорь Влащенко. — От нескольких кварталов он сократится до одного небольшого жилого малоэтажного квартала с сопутствующей социальной инфраструктурой».

Заметим, ранее компании удалось через суд добиться признания законности выданных разрешений на застройку, хотя прежде суды вставали на сторону защитников Пулковской обсерватории и Блокадного кольца.

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Ученые утверждают, что появление огромных жилых комплексов «Планетоград», «Югтаун», «На царскосельских холмах» рядом с Пулковской обсерваторией (ГАО РАН) сведет на нет все астрономические наблюдения ввиду засветки неба. Кроме того, застройка запланирована на линии фронта Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо».

Национальный комитет ICOMOS России также согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Специалисты ознакомились с оценкой воздействия и пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

При этом в Setl City ссылаются на другую оценку, согласно которой проект не должен оказать никакого влияния на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев 7 декабря написал письмо руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, требуя вернуть ансамбль «Зеленый пояс славы», включая Блокадное кольцо, в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Тогда депутат назвал решения городской администрации о застройке этих исторических территорий накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда «циничными, позорными и роняющими авторитет России и ее президента-петербуржца».

Добавим, ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда» является комплексом мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград 1941−1944 годов. В основу его планировки положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Мемориал возводился «методом народной стройки», в его создании участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда. В канун 20-летия Победы на местах будущих мемориалов были уложены закладные камни, посажены первые деревья. Общая протяжённость Зелёного пояса Славы составляет свыше 200 км и включает в себя зелёные насаждения, внутри которых находятся 26 монументов. Дополнительно девять памятников установлены на Ораниенбаумском плацдарме и семь памятников на Дороге жизни. Проект был разработан на общественных началах коллективом архитекторов в 1958—1964 годах.

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Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Отметим, что активисты по-прежнему утверждают, что даже небольшой квартал, в который превратился ЖК «Планетоград», световым загрязнением навредит наблюдениям Пулковской обсерватории. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский повторно написал президенту РАН Александру Сергееву, попросив остановить перенос наблюдений из ГАО.

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Кроме того, некоторые защитники ГАО РАН опасаются, что жилье в этой зоне все равно появится. Так, координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев назвал сегодняшнее заявление Setl City «вбросом», рассчитанным на неосведомленную публику.

«По факту-то ничего и не изменилось, конкретно Setl и намеревался изначально строить один квартал, все разрешения на строительство (а их с десяток), которые и оспаривают истцы, уже выданы, так и где тут диалог с общественностью? Застройка одного только этого квартала уже убьёт наблюдения в ГАО РАН — а он ближайший к телескопам. Те же три квартала — это далёкая и туманная перспектива, при том, что это ещё и не их собственность, а «Моргал Инвестментс», так что отказ «Сэтла» от дальнейших претензий на землю не означает отмены планов по застройке как таковой, придёт просто другой застройщик», — заметил Беляев.