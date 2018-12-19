Калуга, 19 декабря, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги, председатель палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований Александр Иванов 17 декабря принял участие в расширенном заседании президиума конгресса. В заседании участвовали представители правительства РФ, депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации, руководители органов местного самоуправления и представители экспертного сообщества.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поучаствовал в заседании палаты Конгресса ТОС

Президент конгресса, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Виктор Кидяев представил доклад о работе конгресса в 2018 году. Отмечались успехи в реализации проекта цифровизации местного самоуправления, обсуждались итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и результаты работы по инвентаризации полномочий местных властей. Были затронуты вопросы международной деятельности и сотрудничества с Общенациональной ассоциацией ТОС.

Также рассматривался вопрос подготовки доклада конгресса «О состоянии местного самоуправления в 2019 году» правительству Российской Федерации. Кидяев сообщил коллегам, что в 2019 году конгресс приступит к реализации образовательного комплекса, нацеленного на подготовку муниципальных команд к работе в управленческих условиях, заданных указом президента России № 204 от 7 мая 2018 года.

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Денис Новак поздравил победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он также отметил успехи Калуги, занявшей третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления».