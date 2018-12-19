Москва, 19 декабря, 2018, 17:52 — ИА Регнум. МЧС России завершило формирование 84-й по счёту автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республики. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«В преддверии Нового года колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи», — отметили в МЧС.

Сообщается, что в состав груза, помимо детских продовольственных наборов, медикаментов и медицинского имущества, входят также свыше 60 тонн новогодних подарков.

Напомним, Россия поставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период автомобильными колоннами МЧС в Донецк и Луганск было доставлено около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая колонна МЧС России прибыла в Донбасс в конце ноября.

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