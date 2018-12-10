Саранск, 10 декабря, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Мордовия стала лидером «Национального рейтинга прозрачности закупок 2018» в номинации «Высокая прозрачность». Награждение победителей проходило 6 декабря в Москве с участием представителей государственной исполнительной власти, крупного корпоративного сектора и профильных некоммерческих организаций, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Мордовии Сертификат, полученный Мордовией

За II полугодие 2017 года и I полугодие текущего года Госкомитетом Мордовии по организации торгов и ценовой политике, а затем Государственным казенным учреждением республики «Региональный центр организации закупок» проведено более 3 тыс. закупок на общую сумму 12,8 млрд рублей, экономия составила 409, 2 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» реализуется независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Рейтинг проводится с 2006 года и является значимым событием для всех регионов РФ, а также показателем их социально-экономического развития.