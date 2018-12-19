Пхеньян, 19 декабря, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Северная Корея является неизбежной угрозой для Японии — подобная формулировка закреплена в новой стратегии национальной безопасности, принятой 18 декабря. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Отмечается, что КНДР названа прямой угрозой впервые за пять лет. Кроме того, в документе утверждается, что Северная Корея своей военной активностью угрожает региональной и мировой стабильности и безопасности. Внимание уделено и успехам Северной Кореи в развитии ядерного оружия: КНДР наконец удалось значительно уменьшить размер ядерной боеголовки, что позволяет увеличить дальность поражения и мощность заряда.

Помимо ядерной угрозы, КНДР представляет опасность ещё и в киберсфере. Сообщается, что Северная Корея использует специально обученные войска для совершения атак на правительственные учреждения и коммерческие предприятия других стран и похищения секретных документов. Япония вновь призвала КНДР осуществить полную и подтверждаемую денуклеаризацию.