Сеул, 19 декабря, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Корейские ученые из исследовательского центра при Институте машиностроения и металлургии, используя современные технологии, разработали роботизированный протез для ступни, сообщает YTN.

Free-Photos

Ранее роботизированный протез был передан для тестирования Ким Джонвону, солдату, который потерял правую лодыжку в августе 2015 года при взрыве мины. При разработке корейские ученые использовали пружинные механизмы и подвижные элементы для того, чтобы смягчить движение.

В отличие от зарубежных аналогов, корейский протез стал на 400 гр легче. Его вес составил 1 кг. Протез оснащен аккумулятором, время работы которого от одного заряда равняется 4 часам. Кроме того, было разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать состояние протеза.

По предварительным данным, роботизированный протез для ступни будет доступен для заказа с марта 2019 года и будет продаваться по цене 20 млн вон (~ 1,2 млн рублей).