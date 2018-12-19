Пхеньян, 19 декабря, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Более 1000 граждан КНДР совершили побег из страны и обратились к властям Республики Корея с просьбой о предоставлении статуса беженца. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства объединения.

Никита Устинов ИА REGNUM Бегство

За первые 11 месяцев 2018 года число перебежчиков составило 1042 человека — в 2017 году этот показатель равнялся 1045. Всего в Южной Корее проживает 32 381 гражданин КНДР. Впрочем, на Юге их жизнь едва ли становится лучше: они зачастую подвергаются дискриминации и существенно ограничены в правах. Среди перебежчиков высок процент самоубийств и количество незаконных действий.

В министерстве объединения отметили, что правительство Южной Кореи прикладывает всяческие усилия, чтобы изменить гуманитарную ситуацию в КНДР в лучшую сторону и таким образом устранить некоторые факторы, вынуждающие северокорейцев покидать свою родину. В частности, в 2018 году на Север были отправлены лекарства для борьбы с туберкулезом, сухое молоко и мука на общую сумму в 4,15 миллиона долларов. Однако в следующем году планируется сократить объём гуманитарной помощи, чтобы не провоцировать Пхеньян во время переговоров о ядерном разоружении.