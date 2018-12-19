Токио, 19 декабря, 2018, 20:58 — ИА Регнум. По состоянию на 18 декабря, число туристов, побывавших в Японии в 2018 году, достигло рекордного количества — более 30 миллионов человек. Как сообщает Японское туристическое агентство, приезжают в основном выходцы из азиатских стран-соседей.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По информации японского новостного агенства «Киодо Цусин», на количество туристов даже не повлияли стихийные бедствия, продолжающиеся с августа по октябрь. 16 миллионов — это туристы из Китая, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга.

Для сравнения, в 2013 году Японию посетило всего 10 миллионов человек.

Министр земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма отметил, что Япония планирует привлечь 40 миллионов иностранцев в 2020 году, когда в Токио будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры. Для достижения этой цели правительство уже ослабило визовые правила и расширило аэропорты для бюджетных авиакомпаний. «Наша цель — 40 миллионов посетителей в 2020 году — теперь достижима», — заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.