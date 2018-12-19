Исламабад, 19 декабря, 2018, 19:14 — ИА Регнум. 18 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан поручил депутату национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) от правящей партии «Движение за справедливость» Риазу Фатьяне составить законопроект, «способный» сделать Пакистан «настоящим социальным государством».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на самом деле таким образом Имран Хан решил приструнить своего однопартийца, высказавшегося в пользу оппозиции в парламенте и выразившего недовольство правительством. Риаз Фатьяна выступил в защиту Хваджи Саада Рафика, лидера оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», заявив, что обвинения против него беспочвенны.

Имран Хан выразил уверенность в Риазе Фатьяне и предложил мятежному парламентарию взяться за написание законопроекта, который позволит решить все проблемы страны и сделает Пакистан по-настоящему «социальным государством». Ответ парламентария на предложение премьера пока неизвестен.