Москва, 19 декабря, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Долги по зарплате рабочим хлебзавода «Черкизово» будут выплачены, сообщил 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Хлебозавод

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово». Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на хлебзаводе с августа не выплачивают зарплату рабочим. Они объявили голодовку и требуют денег. Одному из участников голодовки потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что о ситуации доложат президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил 19 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владелец холдинга, куда входит хлебзавод, около года находится под арестом. Директор предприятия сбежал.