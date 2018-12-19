Владимир, 19 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области из бюджетов разного уровня будет потрачено 4,7 млрд рублей на расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Как сообщили 19 декабря в пресс-службе региональной администрации, дома, признанные аварийными позже, в программу не вошли, поэтому область планирует расселять их за свой счет. Однако из 1,24 млрд рублей, которые требуются, в областном бюджете на 2019 год заложено только 100 млн рублей.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос ветхого дома

«Во Владимирской области на 1 января 2018 года признано аварийными 415 многоквартирных домов площадью 143,9 тыс. кв. м, в которых проживает 8,8 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе администрации.

Из 143,9 тыс. аварийных квадратных метров примерно 35,6 тыс. были признаны таковыми в 2017 году.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, в 2018 году, несмотря на отсутствие федерального финансирования, в области планировали переселить 437 человек из 206 аварийных жилых помещений. В программе приняли участие 23 муниципальных образования области. На это было выделено 216 млн рублей. По данным на 18 декабря, переселено 285 человек.

ИА REGNUM напоминает, что не всегда программа переселения людей из бараков в регионе шла удачно. Например, в 2017 году в Киржаче затопило подвал дома №80 на улице Космонавтов, который был построен в рамках программы. Люди изначально не хотели переселяться в это здание: оно, по сути, стоит на болоте, Госстройнадзор выявлял серьезные нарушения при строительстве.