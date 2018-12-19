Киев, 19 декабря, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. Корабли военно-морских сил Украины пройдут через Керченский пролив. Об этом 19 декабря в интервью «ВВС News Україна» заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — пояснил Турчинов.

Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Чёрном море в украинские порты в Азовском море.

«Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил»,— добавил Турчинов.

Секретарь СНБО выразил надежду, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив международные организации отправят на Украину своих наблюдателей. Напомним, 18 декабря вЧёрное море вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo.

Это первый военный корабль НАТО, который отправился в сторону Крыма после боевого столкновения в Чёрном море. При этом в декабре два самолета США провели разведку вблизи берегов Крыма.