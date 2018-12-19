Москва, 19 декабря, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» швырнул стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу, который систематически его перебивал.

Mil.ru Дмитрий Куликов

Речь на передаче шла о ситуации на Украине. Соловьев дал слово Куликову, однако Корейба начал кричать со своего места и заглушать речь Куликова. При этом Корейба начал что-то говорить о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, на что Соловьев ему напомнил, что сам Корейба работал в структуре, которая подчиняется министру иностранных дел России (речь идет о МГИМО), и откуда поляка выгнали «пинком под зад».

Корейба однако не унимался, размахивал руками и орал, утверждая, что «никто меня не выгонял».

В какой-то момент Куликов с силой швырнул в сторону Корейбы стеклянный стакан с водой. Корейба смог укрыться за стойкой. Стакан разбился.

«У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?» — спросил Корейбу Соловьев.

Но тот самозабвенно продолжил орать.

Тогда уже Соловьев заявил, что хорошо бы Корейбе «врезать по башке» и «засветить в лоб».

Куликов при этом отметил, что не стремился попасть в Корейбу, а целился в пол рядом с поляком, чтобы тот немного пришел в себя. Но это не помогло.