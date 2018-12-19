Киев, 19 декабря, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Если Украина будет жить от одного транша МВФ до другого, то уровень жизни в стране не вырастет, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает 19 декабря УНИАН.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Чёрная касса. Украинская экономика

По его словам, МВФ не сможет вывести Украину на первое место среди других стран, так как постоянные транши только увеличивают долги Киева, а вот уровень жизни и инвестиций на Украине не растет.

Кравчук отметил, что порядка 55% украинской экономики находятся в незаконной, теневой сфере. Президент считает, что вывод 20% экономики из тени позволил бы получить $12 млрд.

Напомним, госпереворот на Украине в 2014 году привел страну к системному кризису. Однако новая незаконная власть решила вместо развития собственных экономических мощностей жить за счет кредитов, что привело к резкому ухудшению жизни населения.