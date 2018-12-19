Москва, 19 декабря, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Незаконное присутствие США в Сирии препятствует урегулированию ситуации в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Рифы прямо по курсу

«Из фактора борьбы с международным терроризмом незаконное американское присутствие превращается в опасное препятствие на пути к урегулированию. В полной мере этот тезис применим и к ситуации с лагерем внутренне перемещенных лиц Рукбан», — заявила Захарова.

Она напомнила, что лагерь располагается в 55-километровой эксклюзивной зоне, созданной США в одностороннем порядке вокруг незаконной военной базы в эт-Танфе, куда не допускаются представители сирийских властей, зато США «покровительствуют укрывшимся там боевикам, в том числе связанным с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обучают и вооружают их».

«В результате члены незаконных вооружённых формирований контролируют 50-тысячный лагерь, большая часть жителей которого давно мечтает покинуть его, чтобы вернуться в родные места, но не способны сделать это в организованном порядке», — подчеркнула она.