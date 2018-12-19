Москва, 19 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Число безработных в России в возрасте от 15 лет в ноябре составило 3,7 млн человек, или 4,8% экономически активного населения. Такая предварительная оценка приводится в опубликованном 19 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Бен Шан. Безработица

Как следует из документа, количество безработных в ноябре по сравнению с октябрём увеличилось на 1,2%. В то же время в годовом выражении показатель снизился на 6%.

В центрах занятости, по данным Роструда, в ноябре были зарегистрированы около 700 тысяч человек, что на 4,7% больше, чем месяцем ранее, и на 9,7% меньше, чем в ноябре 2017 года. Из них пособия по безработице получали 600 тысяч человек.

Численность экономически активного населения в ноябре составила 76,2 млн человек, то есть 52% от общей численности населения страны.

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