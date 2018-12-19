Екатеринбург, 19 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В туристическом позиционировании Свердловской области не стоит делать акцент на расстреле Николая II и его семьи в 1918 году. Об этом заявила директор государственного бюджетного учреждения «Центр развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай II

По мнению руководителя, расстрел мог произойти где угодно, и лучше делать ставку на другие идеи в плане туризма:

«Если рассматривать туризм в Свердловской области и его брендировании, то акцент нужно расставлять не на конкретных личностях, а на маршрутах и направлениях, которые сегодня востребованы. Брендом может стать тот факт, что мы граница Европы и Азии. Есть направление промышленно-индустриального туризма — у нас здесь и история, и настоящее, и будущее» — считает Туканова.

Впрочем, если кому-то хочется связать Свердловскую область с фамилией Романовых, то есть и другие варианты этого «взаимодействия», отмечает Туканова.

«Если уж брать императорскую фамилию, то можно указать, как она повлияла на строительство Екатеринбурга — Пётр однажды повелел построить здесь город», — напомнила эксперт.

Ранее, 11 декабря на открытии выставки «Царские дни-2018. Первосвятительский визит» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что благодаря расстрелу царской семьи о Екатеринбурге знает весь мир. А известный писатель Алексей Иванов не раз указывал, что данное событие является «новым брендом Екатеринбурга».