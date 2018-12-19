Рим, 19 декабря, 2018, 17:05 — ИА Регнум. 52% граждан Италии полагают, что «большей проблемой для страны» является глава Центробанка Марио Драги и Еврокомиссия, а не правительство страны, сообщает в среду, 19 декабря, Termometro Politico со ссылкой на опрос Ipsos.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

Противоположного мнения придерживаются 34% граждан. Для 14% респондентов вопрос не решен.

Формулировка вопроса объясняется тем, что Марио Драги — один из представителей Италии в высшей евробюрократии. Кроме того, согласно распространенному в Италии убеждению, именно финансовые власти ЕС и составляют «основу» европейской бюрократии.

Отношения между Еврокомиссией и новым правительством Италии в очередной раз обострились осенью 2018 года при рассмотрении проекта бюджета Италии на 2019 год. Правительство ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

В правительстве в свою очередь отмечали, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита. Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП, 19 декабря стороны сообщили о достижении компромисса.

Читайте также: Что позволено Макрону, не позволено Сальвини. Как работает бюрократия в ЕС