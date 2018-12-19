Ереван, 19 декабря, 2018, 17:04 — ИА Регнум. МИД Армении прокомментировал заявление главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова о том, что на последней встрече в Милане впервые за долгое время он достиг взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян дала соответствующие пояснения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Договоренности, достигнутые в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана в рамках министерской встречи руководителей внешнеполитических ведомств ОБСЕ, были опубликованы министерством», — сказала Нагдалян.

По её словам, в сообщении, опубликованном сразу после встречи, отмечено: «Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику».

Еще одна договоренность была достигнута в отношении совместного заявления глав МИД Армении и Азербайджана, а также руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявления подобного формата долгое время добиться не удавалось, однако в Милане это стало возможно.

«Мнацаканян (6 декабря) говорил, что заявление подтверждает взаимопонимание, достигнутое в Душанбе, — интенсивно работать над снижением напряжения в зоне конфликта и подготовкой народов к миру. В вопросе подобных сложных вопросов сохранение не конфронтационной, не враждебной тональности в публичных заявлениях — это уже хорошо», — отметила Нагдалян.

В своем выступлении на Совете министров ОБСЕ 6 декабря, которое также опубликовано со стороны МИД, и. о. главы внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян коснулся этого заявления, отметив, несомненно, что министрам двух стран после встречи при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ удалось достигнуть согласия вокруг текста заявления.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на последней встрече с армянским коллегой впервые за долгое время было достигнуто взаимопонимание. Он отметил, что поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

В настоящее время Степанакерт не может сказать, какого взаимопонимания по вопросу Нагорного Карабаха достигли во время встречи министры иностранных дел Армении и Азербайджана. В беседе с tert. am пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян отметил также, что было бы правильно дождаться заявлений соответствующих структур.

«Официальный Степанакерт, разумеется, всегда приветствовал любую встречу представителей Азербайджана и Армении, потому что мы рассматриваем это как продолжение мирного процесса, обеспечивающего урегулирование конфликта мирным путем.

Что касается заявления Мамедъярова, то мы хотим надеяться, что Азербайджан уже понял, что альтернативы мирному процессу нет, и, во-вторых, понимает, что альтернативы признанию Республики Арцах — нет, а в-третьих, понимает, что также нет альтернативы участию официального Степанакерта в переговорном процессе, то есть, восстановлению полноценного формата переговоров. Если с этой точки зрения существует взаимопонимание, то, естественно, можно заключить, что в подходах Азербайджана происходят изменения, хотя это идеальная картина. Поживем — увидим», — подчеркнул он.

Давид Бабаян сказал, что достоверную информацию, о каком взаимопонимании идет речь, может дать соответствующая структура, он же перечислил те варианты, которые являются приемлемыми и предпочтительными для Нагорного Карабаха.