Москва, 19 декабря, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Запрет уличных табло с курсами валют стал поводом для шуток в Twitter. Пользователи придумывают свои причины запрета и альтернативу привычным табличкам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Курс доллара

https://twitter.com/Mars_FM13/status/1075019801075036160

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете уличных табло для борьбы с нелегальными пунктами обмена валют. Однако официальная версия изменений в законодательстве устроила не всех юзеров.

https://twitter.com/luskopintseva/status/1075043348765925376

Некоторые пользователи придумали альтернативные варианты применения табло, на которых раньше показывали курс валют. Например, предложили заменить на надпись «Вы что, хотите как во Франции?»

В соцсети также предположили, что для полной гармонии нужно запретить еще несколько вещей. В частности, табло с ценами на бензин или ценники в магазинах.

Скриншот со страницы пользователя Tapas & Tango в Twitter Растущий доллар

Напомним, 18 декабря Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», наделяющие Банк России правом контролировать размещение на улицах информации о курсах иностранных валют. Центробанк аргументировал необходимость изменений наличием на рынке большого числа незаконных точек обмена валют, курс в которых часто отличается от курсов в банках и создает нездоровую конкуренцию.

Также ранее аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что хотя подписанный закон существенно не скажется на работе обменных пунктов, но может снизить определенный пагубный психологический эффект для граждан от бегающих котировок рубля и доллара.