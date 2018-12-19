Рим, 19 декабря, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Оба ключевых решения проекта бюджета Италии на 2019 год — снижение пенсионного возраста и введение минимального дохода от гражданства — вступят в силу с конца марта 2019 года, заявил во время выступления в Сенате в среду, 19 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Коста Оресте. Ну ещё одну

Конте напомнил, что именно две этих меры были ключевыми для избирателей, которые в марте 2018 года проголосовали за их инициаторов — соответственно «Лигу» и «Движение 5 звезд», а потому в правительстве, несмотря на споры с ЕС, никогда не рассматривали возможность отказа от данных реформ.

Наблюдатели вместе с тем отмечают, что «перенос» реформ с начала года на второй квартал позволит правительству (в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии) все-таки сэкономить часть средств.

Сейчас в соответствии с законом, утвержденным в 2011 году, граждане Италии выходят на пенсию либо в 67 лет, либо при 42 годах 10 месяцах трудового стажа. Новая версия пенсионной реформы подразумевает правила «квоты 100»: на пенсию может выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, возраст — не менее 62 лет, стаж — не менее 38 лет.

Норма минимального дохода от гражданства, а также минимальной пенсии гражданина предполагает, что ни один совершеннолетний гражданин страны не должен получать доход ниже 780 евро. Временно безработным гражданам государство предложит участвовать в общественных работах в период переобучения в обмен на получение выплаты.

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