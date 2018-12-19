Киев, 19 декабря, 2018, 16:56 — ИА Регнум. На Украине эксперты положительно оценивают решение Международного валютного фонда (МВФ) выделить Украине очередные 1,4 млрд долл кредита.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Над пропастью

В частности, управляющий партнер финансовой компании Capital Times Эрик Найман считает, что кредит МВФ позволит Киеву получить кредиты от Европейского Союза и Мирового банка. По его словам, наращивание внешнего долга поможет удержать курс гривны до президентских выборов.

«Хорошая новость для Украины. В Украину поступит долгожданный кредит МВФ — $1,4 млрд. в текущем году и еще $2,5 млрд. в 2019 году (может быть). Это откроет дорогу для получения денег от ЕС и Мирового банка. Так что курсовую стабильность до президентских выборов есть чем обеспечивать», — написал Найман 19 октября на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что Киев берет внешние кредиты, чтобы перекрыть негативное торговое сальдо Украины.

«А Национальный банк Украины дает данные о негативном сальдо товаров и услуг в январе 2018 — октябре 2018 года в 10,033 млрд.долл. Это — катастрофа, перекрывать которую приходится дополнительными внешними займами. Украину — таки втянули в долговую пропасть. И сделала это действующая власть», — отметил Суслов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, по данным украинского госкомстата, в январе-октябре 2018 года негативное сальдо внешней торговли Украины товарами увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-октябрем 2017 года и составило $7,95 млрд.

В январе-октябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3% — до $38,8 млрд, импорт — на 17,0%, до $46,75 млрд.

Как сообщалось, 18 декабря совет директоров МВФ одобрил программу поддержки экономической политики Украины (stand-by arrangement, SBA) на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках программы Киев получит первый кредитный транш на 1,4 млрд долл. Кроме того, совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредитных гарантий в размере 750 млн долл. в поддержку государственной политики украинского правительства.