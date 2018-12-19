Лондон, 19 декабря, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин оскорбил премьер-министра Терезу Мэй в ходе дебатов в парламенте, 19 декабря передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

В ходе выступления Мэй, часть которого касалась самого Корбина, он назвал главу правительства «глупой женщиной». Оскорбление осталось бы незамеченным, однако именно в этот момент Корбина выхватила видеокамера, которая вела трансляцию.

Позднее инцидент прокомментировала сама Мэй — премьер-министр призвала законодателей уважать женщин и «использовать соответствующий язык».

«Я думаю, что все здесь — особенно в 100-летнюю годовщину получения женщинами избирательного права — должны стремиться побудить женщин войти в эту Палату. И поэтому должны использовать соответствующий язык», — заявила Мэй в выступлении в парламенте уже после оскорбления.

Сам Корбин пока не комментировал фразу о «глупой женщине», поэтому сложно сказать, что именно его раздражает в госпоже Мэй — её половая принадлежность или умственные способности.

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