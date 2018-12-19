Вильнюс, 19 декабря, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Посольство России в Литве запросило у литовской стороны возможность встречи с арестованным в Литве гражданином России, историком и публицистом Валерием Ивановым.

Alma Pater Посольство России в Литве

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«Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В.В. Иванова. Добиваемся организации срочной консульской встречи с ним», — говорится в распространённом сегодня, 19 декабря, комментарии российского диппредставительства.

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Во время сегодняшней совместной пресс-конференции генпрокурора, генкомиссара полиции и гендиректора литовской госбезопасности было заявлено, что Иванову пока не предъявлены обвинения в шпионаже, а задержан он из-за того, что во время обыска у него найдено огнестрельное оружие.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура, полиция и департамент госбезопасности Литвы сегодня заявили о «нейтрализации сети российских шпионов». Число задержанных лиц не разглашается, лишь упоминается, что среди них есть литовский политик Альгирдас Палецкис и гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов.

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