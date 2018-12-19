Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Операторы связи были давно готовы к отмене национального роуминга, они повысили тарифы, а абоненты, в свою очередь, включили режим экономии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 декабря, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя утверждение закона об отмене национального роуминга.

Мобильный телефон

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума приняла соответствующий закон, предполагающий, что стоимость услуг связи для абонента не должна зависеть от того, находится ли он в «родном» регионе или за его пределами.

«Операторы начали готовиться к отмене роуминга еще в середине 2017 года. Они повышали тарифы, а с 2018 года закрывали архивные тарифные планы. Всё это дало им рост выручки, который фиксировался с конца 2017 до третьего квартала 2018 года. По итогам последнего квартала рост, вероятно, сойдет на нет.

Что же до абонентов, то они включили режим экономии. Поведение в отношении связи стало напоминать поведение потребителей в супермаркете. Люди стали выбирать «акционные» пакеты или тарифы и в целом экономить на связи. В 2019 году их, вероятно, ждет новый виток роста цен, уже не связанный с роумингом», — отметил Юрий Брюквин.