Вильнюс, 19 декабря, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 19 декабря, прокомментировал заявление литовских правоохранительных органов о «нейтрализации» «сети российских шпионов», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сквернялис заявил, что «высоко ценит» стремление служб защищать стабильность в государстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион Кремля

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«Безопасность и стабильность — один из основных моих и правительства приоритетов. Этому и дальше будет оказываться повышенное внимание. Я никогда не буду пассивным наблюдателем», — заявил Сквернялис, который в начале декабря утверждал, что за забастовкой учителей и протестами профсоюзов «стоит Кремль».

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В заявлении Сквернялиса, которое распространила пресс-служба правительства Литвы, также говорится о том, что критики повышения финансирования спецслужб при обсуждении бюджета «наконец-то должны очухаться».

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Напомним, генеральная прокуратура, полиция и Департамент госбезопасности Литвы сегодня заявили о «нейтрализации сети российских шпионов». Число задержанных лиц не разглашается, лишь упоминается, что среди них есть литовский политик Альгирдас Палецкис и гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов.

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