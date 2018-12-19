Ярославль, 19 декабря, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее 22 декабря открывается выставка произведений костромского художника Ефима Васильевича Честнякова (1874−1961). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

Kostromamuseum.ru Ефим Честняков. «Вход в город всеобщего благоденствия»

Собрание работ Честнякова хранится в коллекции Костромского музея-заповедника. На выставке в Ярославле будет представлено 46 живописных работ и 9 глиняных скульптур. Ярославцы увидят такие картины как «Ведение невесты из бани», «Ряженые», «Крестьянские дети», «Посиделки», «Феи», «Сказочный мотив», «Слушают гусли», «Двое у избушки», «Крестьянские дети».

Ефим Честняков большую часть жизни провел в деревне Шаблово. При жизни к известности не стремился и не получил ее. Произведения Честнякова стали известны публике в начале 1970-х годов. Экспедиция костромского музея обнаружила в деревне явно уникальные работы высокого художественного уровня. Произведения Честнякова не были похожи ни на что.

Он мыслил в русле исканий конца XIX — начала XX века и в то же время создал сказочный мир русской деревни, которого до него не было, этот мир был достоверен. Он нашел своей идее утопического крестьянского счастья своеобразную, неповторимую форму, — рассказали ИА REGNUM в Ярославском художественном музее.

Костромские музейщики вывезли наследие, а московские реставраторы под руководством Саввы Ямщикова смогли сохранить эти произведения.

С 1975 года прошло более 20 персональных выставок Ефима Честнякова в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Вологде, Рязани, за рубежом — в Турине, Флоренции, Париже. В Костромском музее-заповеднике произведения мастера представлены в постоянной экспозиции.