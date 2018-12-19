Киев, 19 декабря, 2018, 16:29 — ИА Регнум. В Верховной раде признают важную роль лидера украинской партии «Украинский выбор — Право народа», представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Виктора Медведчука в проведении обмена пленными и заложниками между Киевом и Москвой.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

В частности, 19 декабря депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник отметил, что президент России «Владимир Путин использует Медведчука, чтобы донести Украине информацию о жизни её граждан, которые арестованы и удерживаются на территории России».

«Действительно, президент иногда формулирует через Медведчука ситуацию, когда он не может дозвониться Путину. Наверное, Путин дает понять, что через его представителя что-то может быть сформировано относительно жизни и здоровья наших граждан, в частности с моряками. Он доносит определенную информацию через Медведчука», — сказал Винник в кулуарах Верховной рады.

В свою очередь, депутат парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что до конца 2018 года Украине не позволят провести обмен пленными с республиками Донбасса.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что очень маловероятно, что в этом году привезут наших людей, развезут их по домам, как это было в 2015 и 2017 годах. Гражданская позиция Виктора Владимировича остается неизменной. В ближайшее время будут сделаны шаги, которые вернут надежду на возврат наших парней с неподконтрольных территорий нашего государства. Президент сам сказал, что у нас нет другого коммуникатора, который может решить вопрос судьбы моряков. Есть Виктор Медведчук, который знает стратегию, который знает каналы и фарватеры решения этого вопроса в политико-правовой платформе», — отметил Нимченко.

При этом депутат парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Мирошниченко напомнил, что президент Порошенко наделил Медведчука полномочиями представлять интересы Украины в переговорах с Москвой.

«Виктор Медведчук делегирован Украиной, в частности президентом, министерством иностранных дел. Уверен, решение обсуждалось на Совете национальной безопасности и обороны. Уверен, личность Медведчука очень тщательно обсуждалась», — пояснил Мирошниченко.

Как сообщалось, 17 декабря первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Киев готов немедленно передать Москве 23 гражданина России, осужденных за терроризм и участие в войне в Донбассе, в обмен на украинских заключенных. При этом она сообщила, что Киев требует немедленного освобождения захваченных Россией украинских моряков без предпосылок и обменов.

Напомним, ранее стало известно, что Виктор Медведчук подал в суд на внефракционного депутата Анну Гопко за «оскорбление чести и достоинства». Медведчук решил судиться за сообщение в соцсети Facebook на странице Гопко.