Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Петербургский парламент 19 декабря объявил благодарность главному архитектору города, председателю комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга Владимиру Григорьеву, передает корреспондент ИА REGNUM. Спикер Вячеслав Макаров заметил, что депутаты поддержали это решение почти единогласно.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Примирение

Оказалось, что Макаров за последние два месяца резко переменил свое отношение к Григорьеву.

«Я очень благодарен Владимиру Анатольевичу, который остановил все стройки, сохранил десятки зон, где намечалась уплотнительная застройка, сохранил десятки зон, связанных с зелеными насаждениями. Осень и зима — время увядания природы, а мы писали зеленую книгу Петербурга. И в этом нам очень помогал Владимир Анатольевич Григорьев. Замечательный профессионал, человек, который пошел навстречу», — сказал Макаров.

Между тем не далее как в октябре 2018 года главный петербургский единоросс Макаров с трибуны Мариинского дворца обрушивался с критикой в адрес Владимира Григорьева, называл его поступки «мерзкими» и требовал учинить в его отношении служебную проверку.

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Поводом к жарким выступлениям обычно служили согласования, которые КГА выдавало на застройку свободных пятен в Петроградском районе, который Макаров долгие годы «курирует». В своих выступлениях спикер не гнушался самыми красочными эпитетами.

«Господин Григорьев, ваш главный архитектор, главный архитектор этого города, сумел за три дня — я не говорю мошеннически, воровски, тихо — дать разрешение за три дня в конце декабря 2016 года», — рассказывал Макаров. Он подчеркивал, что три дома на Ропшинской улице могли рухнуть из-за уплотнительной застройки.

Макаров заявлял, что чиновники в этой ситуации «оборзели», а Владимир Григорьев, по мнению спикера, пошел по пути героев из кинофильма «Джентльмены удачи».

«Мы на своем веку столько видели этих главных архитекторов. Как, помните, «украл, выпил, в тюрьму». Пришел, хапнул, ушел. Так вот, за Ропшинскую Григорьев и все, кто в этом участвовал, должны отвечать. это не называется нарушением, это называется одним словом: мерзость», — заключал Макаров.

Он писал письма с жалобами на Григорьева экс-губернатору Георгию Полтавченко. Ничего о служебных проверках в отношении главного архитектора в связи с Петроградской стороной с тех пор не было известно. Однако врио губернатора Александр Беглов на заседании правительства города потребовал от Григорьева устранить «скандальные» ситуации, когда горожане выступают против застройки скверов.

Ранее Макаров также публично заявлял, что при встречах со строителями те рассказывают ему о Григорьеве самые нелицеприятные вещи.

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Напомним, согласно существующим нормативам, на одного человека должно приходиться 10 кв. метров зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения, а также по 6 кв. метров ЗНОП районного масштаба. При этом эти 6 кв. метров, по словам Владимира Григорьева, располагаются не в рекреационных зонах, а в зонах жилых, промышленных и прочих.

По городской зелени норматив в Петербурге перевыполнен до 11,4 кв. метров, хотя следует отметить, что все эти «рекреационные зоны» расположены далеко от центра города и даже районов с активной жилой застройкой. В связи с этим редкий петербуржец может насладиться прогулкой в тени деревьев ежедневно. Районный же норматив в 6 кв. метров и вовсе не исполняется.