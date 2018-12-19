Москва, 19 декабря, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Сделка со следствием США российской гражданки Марии Бутиной в полной мере продемонстрировала принципы, по которым работает американская судебная система. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Часть, связанную с оценкой, мы оставляем на ваш суд, ваше усмотрение. Думаю, что ваш суд должен быть более объективным, чем американское правосудие. А вот просто факты: её перевели в тюремный блок для особо опасных преступников, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки. Кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь», — заявила Захарова.

По её словам, ситуация продемонстрировала то, как в действительности работает судебная система США.

«Просто не остаётся сомнений, когда знакомишься с этими фактами, — а это далеко не все факты, которые мы можем вашему вниманию предложить, есть ещё тайна частной жизни, личные данные и так далее… Не остаётся сомнений, что таким образом Марии Бутиной просто наглядно, в ручном режиме продемонстрировали, что её ждёт в случае отказа от сотрудничества со следствием», — подчеркнула дипломат.

30 декабря Мария Бутина подтвердила заключение сделки с американским следствием, признала вину в деятельности в качестве иностранного агента. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что это решение гражданки России было принято в условиях жёсткого давления со стороны американских властей — в преддверии заседания суда был серьёзно ужесточён режим её содержания.