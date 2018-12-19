Торжок, Тверская область, 19 декабря, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Торжокский вагоностроительный завод (Тверская область) получил нового собственника. Как сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе правительства Тверской области, предприятие приобретено на публичных торгах холдингом «Транспортные компоненты» (ХТК) через дочернюю компанию КСК «Инвестиции».

Ural-66 Шильдик Торжокского вагонзавода

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Новый собственник обещает, что уже в 2019 году производство промышленной продукции на Торжокском вагонзаводе будет возобновлено. Также на себя собственник взял и погашение задолженности по заработной плате сотрудникам предприятия.

«Предприятие возобновит хозяйственную деятельность при участии большой инвестиционной группы, которая нам знакома по взаимодействию с Тверским вагоностроительным заводом. Эта деятельность будет связана с работой по пассажирскому подвижному составу. И что очень важно — планируем закрыть задолженность по заработной плате перед работниками завода», — прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Торжокский вагоностроительный завод, который специализируется на разработке и производстве электропоездов, а также грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги, таким образом станет десятым производственным предприятием холдинга «Транспортные компоненты» на территории Тверской области. В числе крупнейших потребителей продукции — Тверской вагоностроительный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» был признан банкротом в сентябре 2016 года. Буквально за полгода до этого завод отметил 100-летие со дня основания. На момент принятия решения о банкротстве завода, в его штате числились почти 300 сотрудников, долг по зарплате составлял более 60 млн рублей. Общие требования кредиторов приближались к 1,4 млрд рублей.