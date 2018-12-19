Москва, 19 декабря, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Рубль снижается по отношению к доллару пятую торговую сессию подряд. При этом другие валюты, напротив, локально укреплялись по отношению к американцу. Тем более что для этого есть глобальный повод, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 19 декабря, состоится подведение итогов заседания ФРС США. Инвесторы ожидают, что процентная ставка по федеральным фондам будет повышена на 0,25%, а также комментарий относительно монетарной политики на 2019 год. Основная идея такова, что рынки видят некоторое ухудшение макроэкономических показателей, а также угрозу для фондового рынка США и рассчитывают на более мягкую кредитно-денежную политику в следующем году со стороны регулятора.

«В случае если будет дан намек на замедление КДП, рубль может получить локальную поддержку. Валютная пара может укрепиться в район поддержки 65,60. Стоит также отметить, что заседание американского центрального банка — это последнее важное событие в 2018 году. Поэтому если поддержки рублю со стороны этого фактора оказано не будет, то, скорее всего, год валютная пара завершит в районе текущих уровней», — полагает эксперт.

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