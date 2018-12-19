Танзания, 19 декабря, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Специальное подразделение по борьбе с браконьерством (KDU) при содействии представителей районов Кимококува и Наманга задержало с поличным двоих браконьеров. У них было найдено более 4 килограммов мяса импалы и антилопы дикдики. Об этом 18 декабря рассказал газете Nipashe глава подразделения Петро Овинго.

Уильям Меррит Чейз. Раненый браконьер (фрагмент). 1878

По его словам, в ходе спецоперации были задержаны Пауло Сила и Глория Мквиза, которые продавали мясо в районе Кисонго. Также у них было найдено 5 литров жира зебры, а также два мотоцикла без номеров.

Овинго рассказал, что эти двое браконьеров находятся в подчинении Кабвелы, главного браконьера региона. Кабвела якобы руководит бандой браконьеров.

Глава района Наманга Невели Мунганья призвал всех, кто знает о местонахождении Кабвелы, сообщить об этом в полицию. Также Мунганья сообщил, что район Наманга возглавляет список районов, где больше всего «едят и продают мясо диких животных».