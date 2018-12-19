Иерусалим, 19 декабря, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к руководству России с призывом осудить действия ливанского движения «Хезболла», а не поддерживать его или сохранять нейтралитет.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

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Такую просьбу Нетаньяху озвучил в рамках подготовки к заседанию Совета Безопасности ООН, который завтра, 20 декабря, будет в обсуждать диверсионные туннели «Хезболлы», обнаруженные израильскими военными на границе с Ливаном, пишет РИА Новости. Кроме того, премьер-министр призвал СБ ООН ужесточить санкции в отношении «Хезболлы» и признать её террористической организацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Израиль начал проведение операции «Северный щит», в задачи которой входит обнаружение и ликвидация туннелей движения «Хезболла» на севере Израиля у границы с Ливаном. Отмечалось, что конечной целью этих мероприятий должно стать уничтожение всех туннелей в этом районе, поэтому временных ограничений у операции нет.

По мнению израильских военных, трансграничные туннели, которые прокладываются группировкой «Хезболла», служат для тайной переброски боевиков на территорию Израиля. За неделю было обнаружено два туннеля.