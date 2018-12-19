Кострома, 19 декабря, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы Дмитрия Виноградова посадят на 3 года и 8 месяцев за получение взятки в размере 100 тысяч рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Его помощница была осуждена на 3 года условно.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия В тюремной камере

Осужденный получал взятки от застройщиков через свою посредницу — бывшую сотрудницу мэрии. Она взяла у бизнесменов 200 тысяч рублей, из которых половину оставила себе, а остальное передала бывшему чиновнику. Сотрудники ФСБ и Управления экономической безопасности областной полиции обоих при получении денег.

«По версии следствия, начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Костромы получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей от двух представителей коммерческой организации за согласование схемы положения земельного участка, которая была необходима для начала строительства многоквартирного дома», — сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Костромы СУ СКР по Костромской области Сергей Сыромолотов.

Вторую взятку в размере 300 тысяч рублей пытался дать учредитель одного из костромского предприятия с просьбой помочь с границами принадлежащего ему земельного участка. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде бизнесмены-взяткодатели получили штраф по 300 тысяч рублей каждый. Бывшему чиновнику помимо срока в тюрьме запретили занимать государственные и муниципальные должности в течении 2 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году количество взяток в Костромской области снизилось на 11%, при этом их размер вырос в полтора раза и составил около 160 тысяч рублей. Всего с начала года было возбуждено 94 уголовных дела о получении взяток, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничества с использованием служебного положения.

Отметим, что больше всего взяток берут сотрудники муниципалитетов и работники муниципальных организаций: в отношении них возбуждено 2/3 всех уголовных дел. Увеличилось количество городов и районов, где выявлены коррупционные преступления, с 14 районов до 19.