Бразилиа, 19 декабря, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что его страна выйдет из Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Об этом он заявил в трансляции в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«С начала января мы собираемся денонсировать, аннулировать этот пакт о миграции, мы не можем с ним согласиться», — сказал политик.

Болсонару отметил, что народ Бразилии возник как «народ иммигрантов», однако «критерии миграции должны быть очень строгими».

Напомним, ранее министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нуньес подписал договор на конференции ООН в Марокко. Жаир Болсонару выразил сожаление об этом.

«Я думаю, все знают, что происходит сейчас во Франции, где в некоторых местах просто невыносимо жить. Тенденция — это повышение толерантности», — сказал избранный президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Глобальный договор о миграции был подписан 10 декабря более чем 150 странами. От него отказались несколько стран, в том числе Венгрия, США, Австрия, Израиль.

Инаугурация Жаира Болсонару состоится 1 января 2019 года.

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