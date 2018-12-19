Астана, 19 декабря, 2018, 15:18 — ИА Регнум. На изготовление и дизайн новой формы для полиции Казахстана не потребуется выделения дополнительных средств, сообщили 19 декабря в пресс-службе МВД Казахстана.

Peretz Partensky Полиция Казахстана

Министерство представило рабочий проект новой формы. В Ведомстве считают, что действующая форма, принятая в 2005 году, не соответствует современным требованиям. Новая форма должна быть практичной, привлекательной и удобной.

Правоохранительные органы будут обеспечены новой формой поэтапно, по мере износа прежней формы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что новая форма будет вынесена на общественное обсуждение.