Вашингтон, 19 декабря, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Рэпер Ice Cube выпустил новый музыкальный клип на композицию That New Funkadelic. Видео было опубликовано 18 декабря на официальном YouTube-канале исполнителя.

Stuart Sevastos Рэпер Ice Cube

Композиция, которая звучит в музыкальном видео, вошла в новый альбом Ice Cube, который получил название Everythang's Corrupt. Эксперты отмечают, что по духу она отличается от других треков альбома, который получился довольно агрессивным и «пропитанным» политическим мотивами. В частности, его первый трек, следующий сразу после интро (пролог музыкального альбома), называется «Арестуйте президента». Но That New Funkadelic получилась довольно «расслабленной».

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Напомним, Everythang's Corrupt — десятый по счету альбом Ice Cube. Настоящее имя исполнителя — О’Ши Дже́ксон, он родился в 1969 году, считается одним из пионеров ганста-рэпа. Снялся в таких фильмах, как «Крутящий момент», «Пятница после следующей» и «Призраки Марса».