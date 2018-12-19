Киев, 19 декабря, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Более 10 тыс. украинских силовиков погибли или были ранены вне боя с начала конфликта в Донбассе. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию Liga.net.

Василий Верещагин. Забытый. XIX век

За 4,5 года военных действий небоевые потери превысили 10 тыс. человек, отметил он.

В конце октября украинский генштаб сообщал о боевых потерях в количестве, превышающем 10 тыс. военнослужащих. Из них погибли более 2,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР заявили о сокрытии украинским командованием небоевых потерь, которые выдаются за боевые. Так, в конце октября в районе города Марьинка на подконтрольной Киеву территории Донецкой области произошла перестрелка на фоне неуставных взаимоотношений в 28-й бригаде ВСУ. Один военнослужащий погиб, его оппонент получил ранения.

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