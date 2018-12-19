Донецк, 19 декабря, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Руководители городских и районных администраций Донецкой Народной Республики (ДНР) должны быть готовы к возможному началу наступления украинских силовиков. Об этом в ходе совещания по вопросам оказания помощи жителям прифронтовых поселков республики заявил глава ДНР Денис Пушилин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Мы должны учитывать, что противник в любой момент может перейти от провокаций к широкомасштабным боевым действиям. Сейчас риск достаточно высок», — цитирует слова главы государства портал «Новости Донецкой Республики».

Также Пушилин подчеркнул, что с украинской стороны возможны провокации на предприятиях химической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. По ее словам, Киев готов пойти на обострение конфликта после того, как на линии соприкосновения будет устроена вооруженная провокация.

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