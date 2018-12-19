Челябинск, 19 декабря, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Власти Челябинской области будут субсидировать авиакомпаниям приоритетные направления. Всего таких направлений рассматривается семь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Mil.ru Самолёт. Челябинск

Субсидии могут быть выделены на полёты в Краснодар, Минеральные Воды, Красноярск, Ростов-на-Дону, Оренбург, Харбин (Китай) и Тюмень. На эти цели предусмотрен 221 млн рублей.

Ещё 529 млн рублей запланированы на субсидии авиакомпаниям для региональных перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Челябинской области утвердило региональную программу по повышению транспортной доступности. Всего в 2019—2021 годах на эти цели потратят 1 млрд 340 млн 565 тыс. рублей.