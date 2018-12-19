Манчестер, Великобритания, 19 декабря, 2018, 14:44 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что исполняющим обязанности главного тренера будет Уле-Гуннар Сульшер. Об этом 19 декабря сообщается на сайте клуба.

Arbeiderpartiet Уле-Гуннар Сульшер

Отмечается, что Сульшер будет работать в «МЮ» до конца текущего сезона. В тренерском штабе вместе с норвежцем будут работать Майкл Кэррик, а также Майкл Фелан и Киран Маккейна.

Напомним, Сульшер играл за «МЮ» с 1996 по 2007 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, по два раза выигрывал в Кубке Англии, Суперкубке Англии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера португальца Жозе Моуринью, под руководством которого команда после 17 туров занимает шестое место, имея в активе 26 очков.

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