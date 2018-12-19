Москва, 19 декабря, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Курбана Курбанова — заместителя бывшего главы города Махачкалы Мусы Мусаева. Он обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления, повлекшем существенное нарушение интересов государства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Встать, суд идёт!»

Следствием установлено, что Курбанов уговорил тогдашнего мэра Махачкалы Мусу Мусаева незаконно подписать постановление о предоставлении в собственность строительной фирмы его отца земельного участка по сильно заниженной цене. Таким образом бюджету был причинен ущерб в размере более 44 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд города Махачкалы.

Напомним, Курбанов был задержан 25 июля прямо на рабочем месте. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал подробности аферы, проведенной совместно с градоначальником.

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Как сообщало ИА REGNUM, Муса Мусаев стал одним из первых дагестанских чиновников, кому был вынесен обвинительный приговор в рамках масштабной антикоррупционной кампании. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при распределении пяти муниципальных земельных участков.

В середине октября Советский районный суд Махачкалы приговорил экс-мэра столицы Дагестана к четырем годам колонии общего режима. Ещё три года он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе.