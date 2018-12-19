Анкара, 19 декабря, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что правоохранительные органы Турции предотвратили 347 террористических актов в 2018 году, сообщает 19 декабря Anadolu Ajansi.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

«В прошлом году мы предотвратили 697 террористических актов, в этом году их число снизилось до 347. Это серьезная работа и большой успех, который не стоит игнорировать», — подчеркнул министр.

Министр обвинил такие организации, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочую партию Курдистана и ФЕТО в попытках дестабилизации ситуации в Турции.