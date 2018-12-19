Белгород, 19 декабря, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Белгородцы выступили против новых правил благоустройства, согласно которым содержание муниципальных территорий передадут в ведение управляющих компаний. Именно такие нововведения предусматривает проект решения об утверждении правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород», составленный департаментом городского хозяйства и уже представленный на общественных слушаниях.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородский двор

«Проект содержит ранее не регулируемые Правилами благоустройства положения. Прежде всего, в документе речь идет о требованиях к благоустройству и порядку пользования территориями автозаправочных станций, говорится об участии собственников в содержании прилегающих территорий, о требованиях к благоустройству мест захоронений. В документе прописаны требования к благоустройству при проведении земляных работ, а также архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства», — так скромно охарактеризовала документ пресс-служба мэрии.

Как минимум одно изменение вызвало яростный протест у жителей города: на их плечи хотят переложить такую статью расходов, как содержание муниципальных территорий: для домовладельцев — 15 метров, прилегающих к их участку, для юридических лиц — 30 метров. В «подарок» от мэрии белгородцы могут получить все обязанности, которые сейчас выполняет муниципальное предприятие: убирать и вывозить мусор и снег, содержать в надлежащем состоянии ливневую канализацию, спиливать засохшие ветви деревьев, зимой посыпать дорожки песком, а летом заниматься озеленением. Даже при условии, что личного участия горожан в этих мероприятиях не требуется, управляющие компании должны будут ввести новую графу в квитанции по оплате ЖКУ.

Белгородцы с изменениями не согласны, ведь до этого на содержание муниципальных территорий шли бюджетные средства, часть из которых составляют уже уплаченные гражданами налоги. Кроме горожан, которые не хотят платить чиновникам дважды, против проекта высказались управляющие компании и прокуратура. Надзорное ведомство ещё до общественных слушаний назвало документ противоречащим федеральному законодательству, однако это замечание не остановило авторов проекта. В итоге против новых правил проголосовали горожане, представители парламентских партий и общественных объединений. Все замечания выступавших обещали учесть, однако заключение по итогам публичных слушаний, прошедших 17 декабря, ещё не опубликовано.