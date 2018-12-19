Рязань, 19 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В Рязанской области, по данным на 1 декабря 2018 года, выполнено 670 видов работ из запланированных 1299. Об этом во время обсуждения в областной думе рассказала директор Фонда капительного региона многоквартирных домов Марина Бондарева. В декабре фонд планирует выполнить еще 106 работ. В некоторых домах ремонт перенесли на более поздние сроки или вовсе отменили в связи с признанием зданий аварийными.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Горе-ремонтники

При этом депутаты отметили, что из-за срыва сроков часто ремонт проходит при неблагоприятных погодных условиях. Это не может не сказываться на качестве работ. Эти выводы подтверждают и специалисты. Так, в течение года государственная жилищная инспекция нашла 522 нарушения, проверив качество работ в 452 многоквартирных домах.

«Мы знаем все сроки по временным промежуткам, и нужно в обратную сторону просчитать, определить, сколько объектов реально сделать, и их сделать, а не гнаться за количеством», — считает председатель комитета по имущественным и земельным отношениям облдумы Виталий Крючков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась информация о планируемом повышении минимального взноса за капремонт с 8,02 руб. до 11,65 рубля. Активисты ОНФ направили в правительство региона обращение с просьбой пояснить необходимость такого резкого повышения. По мнению депутата Госдумы Андрея Красова, увеличение размера взноса произойдет «при имеющихся серьезных недочетах в реализации программы капремонта». К слову, предыдущее повышение было в ноябре 2017 года. До этого областные депутаты приняли поправки в законодательство, которые разрешили увеличивать минимальный размер взноса раз в год, а не раз в три года, как это было раньше.